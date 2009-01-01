Проверка в Луганске. Боевиков ЛНР поймали на употреблении наркотиков

Во 2-м АК провели внезапную проверку состояния войск.

Наркотики, иллюстрация Фейсбук А.Матиоса

В соединениях и частяхпродолжаются случаи уголовных преступлений, правонарушений и дезертирства личного состава.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, во время внезапной проверки представителями управления 2-го АК состояния службы войск, в одном из подразделений 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) зафиксированы факты пребывания военнослужащих в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 21 февраля от передозировки наркотиками умер командир взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го АК, дислоцированной в Брянке Луганской области.