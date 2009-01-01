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Проверка в Луганске. Боевиков ЛНР поймали на употреблении наркотиков

Сегодня, 11:11

Во 2-м АК провели внезапную проверку состояния войск.

Наркотики, погранзастава
Наркотики, иллюстрация Фейсбук А.Матиоса
В соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" ЛНР продолжаются случаи уголовных преступлений, правонарушений и дезертирства личного состава.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, во время внезапной проверки представителями управления 2-го АК состояния службы войск, в одном из подразделений 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) зафиксированы факты пребывания военнослужащих в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 21 февраля от передозировки наркотиками умер командир взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го АК, дислоцированной в Брянке Луганской области.

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ГУР, разведка, проверка, 2АК, 2бригада, Луганск, наркотики, алкоголь, спиртное
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