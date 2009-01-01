Провоцировали силы АТО. Под Мариуполем уничтожены пять "морпехов" ДНР

На Донбассе ранены 13 членов "9-го полка" псевдореспублики, отметили в Минобороны.

"Морпехи" ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

Подуничтожены пять членов "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты", 13 — ранены.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, враг продолжает увеличивать количество наблюдательных постов в "серой зоне", провоцируя бои с силами АТО, и несет потери.

"В частности, в "9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" пятеро военнослужащих были убиты и 13 — ранены", — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, 20 марта в районе Водяного Донецкой области (находится под Мариуполем в "серой зоне") произошел бой между украинскими военными и боевиками, уничтожены восемь террористов, 16 — получили ранения.