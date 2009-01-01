Провокация "морпехов" ДНР под Мариуполем: ударили из тяжелых пулеметов по своим позициям

Боевики прогнозируемо обвинили силы АТО в обстреле своей передовой.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинкой разведке, военнослужащие 9-го полка "морской пехоты" 1-го "армейского корпуса" ДНР обстреляли свои передовые позиции из крупнокалиберных пулеметов. При этом командование полка обвинило в обстреле силы АТО.
Напомним, это уже не первый случай обстрела своих позиций "морпехами".
Так, двумя неделями ранее в районе Саханки (село в 3 км к северо-востоку от контролируемого силами АТО Широкино и в 12 км от Мариуполя) минометные подразделения 9-го полка обстреляли собственные передовые позиции, в результате чего были убиты два и ранены более десяти военнослужащих.