Провокация "морпехов" ДНР под Мариуполем: ударили из тяжелых пулеметов по своим позициям

Боевики прогнозируемо обвинили силы АТО в обстреле своей передовой.

Боевик ДНР у пулемета, иллюстрация Reuters

В очередной раз отличились боевики из т. наз., устроив провокацию в Новоазовском районе Донецкой области.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинкой разведке, военнослужащие 9-го полка "морской пехоты" 1-го "армейского корпуса" ДНР обстреляли свои передовые позиции из крупнокалиберных пулеметов. При этом командование полка обвинило в обстреле силы АТО.

Напомним, это уже не первый случай обстрела своих позиций "морпехами".

Так, двумя неделями ранее в районе Саханки (село в 3 км к северо-востоку от контролируемого силами АТО Широкино и в 12 км от Мариуполя) минометные подразделения 9-го полка обстреляли собственные передовые позиции, в результате чего были убиты два и ранены более десяти военнослужащих.