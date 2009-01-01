Пуля попала в голову. В Одесской области в результате стрельбы есть погибший и раненый

По предварительной информации, преступник стрелял из гладкоствольного оружия. В тот же вечер стрелявший был задержан.

В Одесской области в результате стрельбы есть погибший news24ua.com

За минувшие выходные в Одесской области произошло сразу четыре умышленных убийства, причем три из них — с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на областную прокуратуру.

Последний трагический инцидент случился поздно вечером 12 ноября в Белгороде-Днестровском. Неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома, расстреляв двоих мужчин, сидевших на скамейке. Один был убит на месте — пуля попала в голову. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

По предварительной информации, преступник стрелял картечью из гладкоствольного оружия. В тот же вечер стрелявший был задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в результате конфликта полицейского ранили в голову.