"Пуля срикошетила". В Киеве у вокзала ранена журналистка

Стрелка задержали правоохранители, сказал муж пострадавшей.

В Киеве возле вокзала пуля попала журналистке в живот pravo-kiev.com

В пятницу вечером, 6 июля, в Киеве недалеко от вокзала мужчина выстрелил из травматического пистолета в землю, пуля срикошетила и попала в живот проходившей рядом журналистке Евгении Мотрич, у которой на руках был маленький ребенок.

Женщина не сильно пострадала, но была в шоковом состоянии, рассказал "Громадському" ее муж Тарас Семенюк.

По словам собеседника, правоохранители задержали стрелка, он оказался сотрудником предприятия "Укрэнерго".

"… мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин, и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила и попала ей в живот", — заявил мужчина.

Супруг добавил, что мужчина открыл огонь внезапно, не было конфликта. "Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно, хотел похвастаться", — добавил Семенюк.

Ранее в Херсоне двое неизвестных напали на местного журналиста и активиста общественной организации "Чесно" Сергея Никитенко, "избивали молча". Узнать больше об инциденте можно здесь.

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