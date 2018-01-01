"Путин тебе них*я не поможет". В Сумах полиция с погоней задержала водителя джипа с российскими номерами: видео

Мужчина грубо и нагло нарушал правила дорожного движения.

Полиция города Сумы

В городе Сумы, на пересечении Покровской площади и улицы Харьковская, патрульными пришлось применить силу для того, чтобы остановить водителя внедорожника Range Rover с российскими номерами (грубо нарушавшего ПДД).

Согласно данным, обнародованным представителями пресс-службы патрульной полиции города, мужчина невозбранно ехал на красный сигнал светофора. Включив проблесковые маячки и подав звуковой сигнал, патрульные направились за ним. Их требования об остановке водитель проигнорировал, и, более того, еще раз проехал на "красный света" на улице Харьковская.

После непродолжительной погони его все же остановили и задержали, уложив на асфальт. Как прокомментировал очевидец, снимавший инцидент на камеру смартфона: "Твой Путин тебе них*я не поможет".

Также известно, что полицейские составили на мужчину протоколы по статьям КоАП 185-й (злостное неповиновение), 122-й, пункт 2 (невыполнение требований полицейского) и 122-й, пункт 3 (проезд на запрещающий сигнал).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России поиздевались над авто с донецкими номерами.

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