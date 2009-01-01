Пьяная поножовщина на Киевщине. Мужчина зарезал знакомого, второго — ранил

Во время совместного распития спиртного между знакомыми возник конфликт.
Об рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Киевской области.
"13 августа около 3.00 часов в баре г. Узин отдыхала компания троих местных жителей. Во время совместного распития спиртного между 32-летним мужчиной и двумя его знакомыми, между собой кумовьями, 36 и 45 лет, возник конфликт", — говорится в сообщении.
По данным полиции, обиженный мужчина побежал домой за ножом. Вернувшись к своим обидчикам, мужчина нанес младшему около восьми колото-резаных ударов в грудную клетку, брюшную полость и плечо.
К тому же бывший скотобойщик пять раз ударил ножом старшего мужчину в брюшную полость, от которых он скончался. Окровавленное тело нашли неподалеку от развлекательного заведения местные жители.
Как отмечается, другой пострадавший сейчас находится в больнице.
Правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы установить и задержать подозреваемого. По факту умышленного убийства и покушения на умышленное убийство открыты уголовные производства, ведется досудебное расследование. Задержанному "светит" от 7 до 15 лет лишения свободы.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее в Киеве суд арестовал психопата, убившего родителей и двух сестер.