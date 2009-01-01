Пьяная российская спайперша устроила ДТП на оккупированном Донбассе — разведка

В ЛНР пьяная женщина-снайпер из числа российских военных устроила ДТП.

Боевики ЛНР, иллюстрация. Facebook Дмитрия Снегирева

Среди военнослужащих Российской Федерации в " Донецкой и Луганской народных республиках " моральное и психологическое состояние остается очень низким, что приводит к нарушениям воинской дисциплины.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороныв Facebook.

"Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ остается низким, что приводит к случаям грубого нарушения воинской дисциплины", — говорится в сообщении ГУР.

По данным ведомства, 3 июня было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего 2 АК Е.Загуляевой (женщина снайпер).

"Во время установления обстоятельств ДТП установлено, что Е.Загуляева и двое военнослужащих, находившихся в автомобиле, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

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