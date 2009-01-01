Пьяное мурло. В Черкассах депутат избил и переехал на Mercedes ветерана-афганца

Рыбченко избил и переехал офицера-ветерана Олега Остапенко, который потерял ноги в Афганистане.

В Черкассах пьяный депутат, глава фракции партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко устроил в баре драку со стрельбой и сбил на улице людей, находясь за рулем Mercedes.

Об этом сообщил местный журналист Валерий Воротник на своей странице в Facebook.

"Сегодня (11 февраля – прим.ред.) вечером зашли с друзьями поговорить за кофе в бар "Чайка". Но вынуждены были уйти, потому что невозможно стало дальше там находиться. Примерно в 19.00 в бар завалил (не могу иначе это назвать) скандально известный в городе депутат облсовета О. Рыбченко. Едва стоя на ногах, в компании таких же нетрезвых женщин, Рыбченко сел за столик и начал громко петь, орать... Мы ушли из бара, потому что не выдержали этого скотства. На улице возле входа на тротуаре стояла... машина депутата. Что-то подумалось, что может случиться беда..." — написал он.

По словам Воротника, позже ему стало известно, что, когда Рыбченко вышел из бара, встретил "афганца" офицера-ветерана Олега Остапенко, который потерял ноги в Афганистане. Также журналист отметил, что Остапенко недавно был среди инициаторов перевыборов председателя областного союза ветеранов Афганистана.

"В ж..пу пьяное мурло Рыбченко начал избивать Олега, разбил ему лицо, очки, бил ногами, когда тот упал на снег... Когда прохожие сделали сволочи замечания, "Рыба" сел в свою машину, пробовал бежать... Разворачиваясь, разбил чью-то машину, стоявшую на парковке, (Лексус) сбил двух людей. Переехал Олега Остапенко... Но и это еще не все. Рыбченко пытались остановить очевидцы. Он отчаянно дрался. Но в конце пьяное "тело" успокоили. Говорят, что раздавались выстрелы и слышали звук разбитого стекла", — рассказал он, добавив, что раненых и травмированных якобы доставили в больницу.

Воротник также подчеркнул, что Рыбченко "косит" под инфаркт.

"Первый раз слышу, что человек в состоянии инфаркта такой неадекватный и агрессивный. А вот для алкогольного или наркотического опьянения это довольно типичное состояние. Тем более сам видел его поведение непосредственно перед происшествием. Он был пьян, это очень мягкое выражение", — заявил журналист.

В свою очередь в правоохранительных органах подтвердили информацию относительно инцидента с депутатом местным СМИ.

"Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его освидетельствовали и обнаружили, что у него в крови 1,14 промилле алкоголя. Свидетели происшествия, которые увидели аварию, вытащили Александра Рыбченко из автомобиля и пытались задержать, утверждают, что тот сразу кинулся снимать номера с собственного авто. При этом свидетели повредили ему автомобиль", — рассказала пресс-офицер Управления патрульной полиции в Черкассах Зоя Вовк.

Отдельно она отметила, что в результате наезда Олег Остапенко получил черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения и был доставлен в 3-ю городскую больницу.

Напомним, 11 февраля, в Хмельницкой области легковушка на встречке протаранила грузовик, есть погибшие и пострадавшие.

видео: Кропива