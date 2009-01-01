Пьянство на передовой. В Стаханове в результате удара по своим уничтожен боевик, еще один — ранен

Пьянство на передовых позициях привело к небоевым потерям личного состава боевиков.
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.
Сообщается, что увеличилось количество случаев самовольного оставления части, употребления спиртных напитков и наркотиков, невыполнения приказов командиров.
Так, пьянство на передовых позициях привело к ошибочным ударам по своим войскам и небоевым потерям личного состава.
"24 февраля с.г. в результате "дружественного огня" убит лейтенант Полсянкин Андрей Михайлович, командир гранатометного взвода 6 отдельного мотострелкового полка Кадиевка (бывший Стаханов) 2 АК ВС РФ и ранен рядовой Арсеник Илья Владимирович", — рассказали в разведке.
Напомним, во время празднования так называемого "Дня защитника отечества" на Донбассе оккупанты массово употребляли алкогольные напитки и наркотики, что привело к непоправимым последствиям — три боевика погибли, еще 11 получили ранения.