Пьянство на передовой. В Стаханове в результате удара по своим уничтожен боевик, еще один — ранен

Пьянство на передовых позициях привело к небоевым потерям личного состава боевиков.

Боевик на Донбассе evroua.com

Решение российского оккупационного командования о предоставлении большого количества выходных дней по случаю празднования "Дня защитника Отечества" (23-26 февраля) привело к существенному снижению уровня воинской дисциплины в подчиненных им соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Сообщается, что увеличилось количество случаев самовольного оставления части, употребления спиртных напитков и наркотиков, невыполнения приказов командиров.

Так, пьянство на передовых позициях привело к ошибочным ударам по своим войскам и небоевым потерям личного состава.

"24 февраля с.г. в результате "дружественного огня" убит лейтенант Полсянкин Андрей Михайлович, командир гранатометного взвода 6 отдельного мотострелкового полка Кадиевка (бывший Стаханов) 2 АК ВС РФ и ранен рядовой Арсеник Илья Владимирович", — рассказали в разведке.

Напомним, во время празднования так называемого "Дня защитника отечества" на Донбассе оккупанты массово употребляли алкогольные напитки и наркотики, что привело к непоправимым последствиям — три боевика погибли, еще 11 получили ранения.