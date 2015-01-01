Пьяные разборки в Донецке. "Гвардеец" взорвал гранату, ранены мирные жители

Боевик спровоцировал конфликт на бытовой почве.
Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, вчера, 2 января военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады "нацгвардии" ДНР (1-й "армейский корпус"), находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица.
Ранее "Главред" сообщал, что 31 декабря 2016-го в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК произошло ЧП. Во время ссоры офицеров и рядового состава один из пьяных солдат взорвал гранату — четверо оккупантов (в т.ч. офицер) были убиты, еще двое ранены.