Пьяные разборки в Донецке. "Гвардеец" взорвал гранату, ранены мирные жители

Боевик спровоцировал конфликт на бытовой почве.

Граната РГД-5, иллюстрация УНИАН

Хотя командования российских оккупационных войск принимает жесткие меры по предотвращению употребления боевиками спиртных напитков, самовольному оставлению мест службы, число бесчинств по отношению к местному населениюрезко возросло.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, вчера, 2 января военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады "нацгвардии" ДНР (1-й "армейский корпус"), находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица.

Ранее "Главред" сообщал, что 31 декабря 2016-го в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК произошло ЧП. Во время ссоры офицеров и рядового состава один из пьяных солдат взорвал гранату — четверо оккупантов (в т.ч. офицер) были убиты, еще двое ранены.