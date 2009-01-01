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Пьяный "морпех" ДНР на грузовике устроил ДТП, есть пострадавшие

Вчера, 04:45

Террористы ехали по спирное и попали в аварию.

Боевик ДНР
Боевик ДНР, иллюстрация Reuters
На захваченной части Донбасса пьяный член "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР устроил аварию, пострадали два человека.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По его данным, в рядах боевиков ЛДНР увеличилось количество преступлений и происшествий, что связано с выплатой им денег, выдачу которых задержали накануне майских праздников.

"Группа "военнослужащих"… в нетрезвом состоянии выехала на грузовом автомобиле с района расположения передового подразделения для закупки спиртных напитков, водитель, не справившись с управлением, совершил ДТП", — отметил в ГУР.

Ранее в Минобороны сообщили, что под захваченной Ясиноватой Донецкой области террористы обстреляли мирных жителей, два человека погибли, один — ранен. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Донбасс, ДНР, боевики, ГУР, разведка, Минобороны, ДТП, 9полк, морпехи
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