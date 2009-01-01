Пьяный "морпех" ДНР на грузовике устроил ДТП, есть пострадавшие

Террористы ехали по спирное и попали в аварию.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса пьяный член(Новоазовск) самопровозглашенной ДНР устроил аварию, пострадали два человека.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По его данным, в рядах боевиков ЛДНР увеличилось количество преступлений и происшествий, что связано с выплатой им денег, выдачу которых задержали накануне майских праздников.

"Группа "военнослужащих"… в нетрезвом состоянии выехала на грузовом автомобиле с района расположения передового подразделения для закупки спиртных напитков, водитель, не справившись с управлением, совершил ДТП", — отметил в ГУР.

Ранее в Минобороны сообщили, что под захваченной Ясиноватой Донецкой области террористы обстреляли мирных жителей, два человека погибли, один — ранен. Узнать больше об инциденте можно здесь.