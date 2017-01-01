Пьяный судья вылетел на встречку и протаранил Renault, фото и видео с места аварии

Водителя Renault с травмами позвоночника срочно госпитализировали.

Судья Усатов Дмитрий стал виновником ДТП. facebook.com/KyivOperativ

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием судьи Киево-Святошинского районного суда. В результате аварии один человек тяжело пострадал.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

По информации портала, в хлам пьяный судья Киево-Святошинского районного суда Усатов Дмитрий Дмитриевич ехал на Ford Mustang по улице Обороны Киева в сторону Житомирской трассы. В какой-то момент не разглядел, что едет по полосе встречного транспорта, где столкнулся с Renault.

Предварительно, удар пришелся в колесо Renault, от чего автомобиль отбросило на обочину, а затем он перевернулся на бок. Водителя Renault с травмами позвоночника срочно госпитализировали.

Медики, прибывшие на место аварии, констатировали очень сильное опьянение. Тест на драгере показал 1,52 промилле в крови судьи.

После того, как на место приехала его жена, тоже судья, она вызвали еще одну скорую, но машину, которая собиралась увезти судью с места ДТП, заблокировали небезразличные местные жители.

Напомним, 1 января, в центре Киева — на улице Большой Васильковской — неадекватный мужчина на иномарке на большой скорости въехал в три припаркованных авто, снес два дерева и разбил остановку.