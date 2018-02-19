Пять ножевых ранений. В Москве жестоко убит известный шансонье

СМИ сообщают, что в убийстве подозревается сожитель погибшего.
При осмотре следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.
"Девятнадцатого февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москва, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений", — сообщил агентству источник в СК.
По информации МК.Ru, тело певца нашли в ванной комнате съемной квартиры. Смерть наступила еще 14 февраля. По предварительным данным, в убийстве подозревается сожитель погибшего. В День всех влюбленных он нанес Гаре несколько ножевых ранений, а затем положил тело в ванную и залил хлоркой. В квартире были заметны следы борьбы — разбит телевизор, сорван карниз.
Известно, что Петр Гара был родом из Краснодара, однако в последнее время работал в Москве. Он пел в ночных клубах и на различных мероприятиях. На ближайшее время у него был расписан гастрольный график: 24 февраля он должен был выступать в одном из джазовых клубов Москвы, а 3 марта запланирован концерт в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что в Одессе убит известный своей жестокостью криминальный авторитет.