Ранение и реанимация. На Хмельнитчине парень пырнул ножом копа

Возможный злоумышленник уже задержан, отметили в полиции.
По данным ведомства, размещенным на его странице в Facebook, пострадавший находится в реанимации.
Правоохранители задержали подозреваемого — 22-летнего безработного местного жителя, он был в состоянии алкогольного опьянения.
"… 25-летний участковый находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них, который жил на участке обслуживания полицейского, попросил о разговоре с глазу на глаз", — узнали копы.
Старлей согласился поговорить с человеком и отошел с ним в сторону. "Мужчина вдруг ударил ножом полицейского. Раненый сотрудник полиции смог сообщить о нападении в дежурную часть", — добавили в Нацполиции.
Полицейские почти сразу разыскали и задержали подозреваемого. Он и его товарищи, которые были свидетелями происшествия, были пьяны. Следователи выясняют мотивы преступления. Случившееся предварительно квалифицировали как покушение на умышленное убийство.
Напомним, 7 января во Львове женщина за рулем иномарки с признаками наркотического опьянения нарушила правила дорожного движения, сбила двух патрульных и одного из них провезла на капоте полкилометра.