Ранены "мотострелки" ЛНР, "неправильно" разгружали боеприпасы

Инцидент произошел на Донбассе вчера, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
По его данным, в рядах террористов ЛДНР "продолжает расти количество правонарушений, которые приводят к потерям личного состава, оружия и боеприпасов".
"С одного из складов хранения оружия 1 АК ("армейский корпус", самопровозглашенная ДНР — Ред.) похищено автоматы АК-74", — сообщили в министерстве.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (22-28 мая) в зоне спецоперации на востоке Украины уничтожены 16 боевиков, а 27 — ранены.