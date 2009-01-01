Ранены "мотострелки" ЛНР, "неправильно" разгружали боеприпасы

Инцидент произошел на Донбассе вчера, отметили в Минобороны.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

Во вторник, 30 мая, на захваченной части Донбасса из-за нарушения правил техники безопасности во время разгрузки боеприпасов были ранены члены "2 отдельной мотострелковой бригады" (Луганск)

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, в рядах террористов ЛДНР "продолжает расти количество правонарушений, которые приводят к потерям личного состава, оружия и боеприпасов".

"С одного из складов хранения оружия 1 АК ("армейский корпус", самопровозглашенная ДНР — Ред.) похищено автоматы АК-74", — сообщили в министерстве.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (22-28 мая) в зоне спецоперации на востоке Украины уничтожены 16 боевиков, а 27 — ранены.