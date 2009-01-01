"Рашисты не меняются". Под Авдеевкой боевики пошли в атаку, она отражена — военные

Бой продолжается, отметили в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Боевик с оружием, иллюстрация Reuters

Во вторник, 31 января, подбоевики, пользуясь затишьем, пошли в атаку, она отражена.

Об этом говорится на странице 72-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

В то же время там уточнили, что "рашисты не меняются", а бой, который завязался между военными и врагом, продолжается.

"Час назад (около 9 часов — ред.) противник запросил перемирия и, пользуясь затишьем, пошел в атаку. Атака врага отражена, его штурмовые группы остановлены", — отметили в бригаде.

Ранее сообщалось, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) гарантировала, что 31 января боевики прекратят обстреливать Авдеевку с 10 до 17 часов.