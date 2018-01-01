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Расплатилась натурой. В России женщина занялась с таксистом сексом и обвинила его в изнасиловании

Сегодня, 04:45

Все нюансы этой запутанной истории сейчас выясняют правоохранители.

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NYMag
В сибирском городе Омск (Россия) девушка, расплатившаяся "натурой" за поездку, подала в полицию заявление об изнасиловании.

Соответствующее сообщение опубликовали местные журналисты. Согласно их данным, 37-летня омичка заявила полицейским, что подверглась сексуальному насилию в лифте со стороны таксиста и лишилась сотового телефона.

Мужчину быстро задержали и его версия событий была кардинально другой. Женщина якобы была сильно нетрезвой и предложила, за неимением денег, расплатиться сексом за поездку до дома. Мужчина, недолго думая, согласился.

Выяснениями реальных обстоятельств инцидента сейчас занимаются правоохранители. Однако, по информации журналистов, судмедэкспертиза не выявила у женщины следов сексуального насилия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр.

 

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Теги:  
Омск, Россия, изнасилование, таксист, секс, женщина, полиция
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