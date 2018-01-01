Расстрел депутата в Черкассах: обнаружилась интересная связь между депутатом и нападавшим

Убийца и убитый были лучшими друзьями, выяснили СМИ.

Фото: ИнфоМост

Между ними были давние и очень теплые отношения, а доверие было абсолютным, пишет "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.

Гончар в течение долгих лет был бизнес-партнером и одним из лучших друзей Гуры. Тот даже переписал на Гончара часть своего бизнеса.

"До последнего дня отношения между Гурой и Гончаром были хорошими. Что могло стать причиной конфликта, который обернулся такими страшными последствиями, пока неизвестно. Не исключено, что это мог быть конфликт в отношении бизнеса, поскольку убитый Сергей Гура в Черкассах имел большое политическое и бизнес-влияние", – отметило издание.

В свою очередь "Факты" выяснили, что Гончар был фигурантом скандала о выделении бесплатных участков в районе Сосновка. Это престижный район Черкасс неподалеку от областного центра.

"Интересно, что в январе 2017 года были выделены пять бесплатных участков. Четыре из них получили родственники высокопоставленных местных чиновников. Причем сначала эти участки, рыночная стоимость которых доходит до 7000 долларов за 100 кв. м, выделялись местным жителям, а потом уже переоформлялись на родственников чиновников. Интересно, что среди лиц, получивших бесплатный участок в престижном районе, был и водитель-охранник Сергея Гуры. В 2017 году из-за застройки Сосновки протестовали активисты. Но большой скандал местного масштаба ничем не закончился", – сообщил изданию источник.

При этом утверждается, что в последнее время Гончар занимался частным предпринимательством. У него была своя торговая точка, где он торговал рыбой, а этот бизнес курировал Гура.

Напомним, 24 мая в офисное помещение Сергея Гуры зашел мужчина с оружием, после чего в кабинете началась стрельба, депутат погиб, а нападавший пострадал и был госпитализирован.

Как сообщалось, убийцу готовят к выписке из больницы. Палата Гончара находится под охраной полиции.

Читайте наши новости в Facebook