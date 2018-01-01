"Расстрелять нах*й эту тварь". Избиение грабителем пенсионерки в Одессе шокировало пользователей Сети

Как сообщает внук пострадавшей Павел Козлов, она 2 апреля скончалась от полученных травм.

В Одессе в воскресенье, 1 апреля, неизвестный грабитель напал на 84-летнюю пенсионерку с целью ограбления и избил ее.

Такое сообщение в социальной сети Facebook опубликовал ее внук, Павел Козлов.

"Сегодня в 13.00, в Одессе, на улице Терешковой на мою бабушку было совершено нападение.На лестничной клетке ее дома. В Вербное воскресенье. Я был на месте преступления - это страшное зрелище. Бабушка шла домой, несла пряники и лук для посадки. Много крови. Нелюдь сделал это за копеечный телефон и 100 гривен в кошельке у бабушки. Бабушка сейчас в реанимации, она находится в коме после тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Шансов на то что выживет очень немного", − говорится в тексте.

Позднее Павел Козлов дополнил пост, написав, что в понедельник, 2 апреля его, бабушка скончалась от полученных травм.

Ситуация вызвала бурю негодования среди пользователей Facebook.

"Поймать и расстрелять нах*й эту тварь", "Как же все-таки ожесточились твари. По-другому их не назвать. Да напади ты на депутата, на шишку какую-то - так нет, слабо, а на беспомощных можно – нелюди", "Матерь Божья, спаси и сохрани,помоги выздороветь бабушке. И покарай того ублюдка, который поднял руку на пожилую женщину", "Это ужасно что среди нас живут такие нелюди и твари. Держитесь! Бабушке сил выкарабкаться и здоровья!", "Линчевать на месте тех кто подымает руку на стариков , детей и инвалидов", − не скрывая своего гнева, написали они.

Напомним, ранее в Сети возмутились "днем скорби" в аннексированном Крыму.