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Разбитые окна, десятки задержанных. В пабе Харькова подрались футбольные фанаты

Сегодня, 12:23

Конфликт произошел вчера поздно вечером, отметили в полиции.

Харьков,футбол,белельщики,драка,паб
Последствия драки в пабе livekharkov.com
Во вторник поздно вечером, 31 октября, в центре Харькова в одном из пабов произошла драка между голландскими и украинскими футбольными болельщиками, были задержаны 52 человека.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Рымарской в рок-пабе "Стена", в заведении разбиты четыре окна.

"В Шевченковский отдела полиции доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта", — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе в Киеве после матча пятого тура украинской Премьер-лиги между местным "Динамо" и "Зіркою" из Кропивницкого футбольные ультрас "Сегедка" из Одессы устроили массовую драку с радикальной группировкой фанатов столичной команды — "Родичи".

Фото: livekharkov.com, видео: Роман Клименкоfacebook.com/telekanalOTB 

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Харьков, футбол, белельщики, драка, паб, полиция
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