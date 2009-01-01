Разбитые окна, десятки задержанных. В пабе Харькова подрались футбольные фанаты

Конфликт произошел вчера поздно вечером, отметили в полиции.

Последствия драки в пабе livekharkov.com

Во вторник поздно вечером, 31 октября, в центре Харькова в одном из пабовмежду голландскими и украинскими, были задержаны 52 человека.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Рымарской в рок-пабе "Стена", в заведении разбиты четыре окна.

"В Шевченковский отдела полиции доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта", — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе в Киеве после матча пятого тура украинской Премьер-лиги между местным "Динамо" и "Зіркою" из Кропивницкого футбольные ультрас "Сегедка" из Одессы устроили массовую драку с радикальной группировкой фанатов столичной команды — "Родичи".

Фото: livekharkov.com, видео: Роман Клименко, facebook.com/telekanalOTB