Разбои и автоугоны. На Днепропетровщине накрыли банду наркоманов, опубликованы фото

Сейчас все причастные к преступлениям нападавшие установлены сотрудниками Управления уголовного розыска.

На Днепропетровщине накрыли банду наркоманов npu.gov.ua

В Новомосковске Днепропетровской области молодые люди с оружием совершали разбойные нападения на квартиры местных жителей, жестоко избивали хозяев и выносили все ценные вещи. Также мужчины были причастны к угонов автомобилей на территории города.

Об этом во время пресс-конференции в Главном управлении Национальной полиции рассказал заместитель начальника ГУНП Олег Грозь, сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сейчас все причастные к преступлениям нападавшие установлены сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области, двое из членов банды задержаны.

Установлено, что 5 января 2017 года мужчины совершили разбойное нападение на семью местных жителей. Около 5 утра 34-летняя женщина открыла дверь малознакомому мужчине, после чего в квартиру ворвались еще трое парней. Они начали избивать женщину и ее сожителя, угрожая обрезом, требуя отдать все ценное.

В комнату забежала 14-летняя дочь потерпевшей, которая стала плакать и умолять нападавших прекратить издевательства над родными, однако мужчины ни на что не реагировали. Пока двое мужчин избивали хозяев, другие начали выносить из квартиры все ценное.

Уже когда бандиты покинули квартиру, потерпевшие вызвали скорую помощь и обнаружили отсутствие ювелирных изделий, мобильных телефонов, бытовой техники и другого имущества на общую сумму свыше 46 тыс. гривен.

Также 2 февраля двое членов банды, которые сейчас задержанны, угрожая владельцу автомобиля Hyundai Tucson обрезом, завладели его транспортным средством.

Кроме этого, они забрали у мужчины мобильный телефон, кошелек с 900 гривнами, банковские карточки и другие вещи.

8 февраля 2017 года работниками уголовного розыска, следственного управления с привлечением спецподразделения КОРД один из членов преступной группировки, 28-летний житель Новомосковска был задержан. Мужчина забаррикадировался в одной из квартир пятиэтажки и угрожал взорвать всех, кто попытается проникнуть к нему в жилище. КОРДовцам удалось уговорить мужчину сдаться.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также был задержан второй подозреваемый — 23-летний парень, который ранее неоднократно попадал в круг зрения правоохранителей за причинение телесных повреждений и хулиганских действий. Полицейские провели ряд обысков по месту их проживания, в результате чего были обнаружены орудия преступления и предметы, добытые в ходе преступной деятельности, в частности обрез с патронами, гранату Ф-1 с запалом, 2 пистолета с патронами, камуфлированная одежда, бронежилет, ювелирные изделия, марихуана и метамфетамин, 300 г тротила и другие.

Также рядом с домом, в котором скрывался подозреваемый, был обнаружен похищенный автомобиль Hyundai Tucson.

Все обнаруженные вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Сейчас сотрудниками уголовного розыска установлена причастность шестерых мужчин в возрасте от 20 до 38 лет к совершению ряда разбойных нападений, грабежей и угонов транспортных средств на территории Днепропетровской области.

Все злоумышленники поддерживают между собой тесные отношения, совместно изготавливали и употребляли наркотические средства, планировали и совершали преступления. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание остальных фигурантов дела и привлечения их к уголовной ответственности.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2,3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая на территории 11 регионов страны занимались легализацией похищенных автомобилей.

Фото: npu.gov.ua.