Разборки переселенцев: стрельба в санатории под Киевом

Также использовались пиротехнические средства.

В Пуще-Водице в санаторий "Джерело", где проживают переселенцы из Крыма и Донбасса , произошла стрельба.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители получили сообщение, что в понедельник, 20 марта, на территорию санатория на ул. Курортная зашли неизвестные и хулиганят. Прибывшие на место полицейские установили, что конфликт произошел между людьми, которые там проживают, и представителями одного из владельцев санатория.

Во время ссоры, один из жителей совершил предупредительный выстрел в воздух. Также использовались пиротехнические средства. Правоохранители установили личность стрелявшего. Он предоставил правоохранителям соответствующее разрешение на оружие. Однако, следственно-оперативная группа изъяла гладкоствольное ружье для проведения экспертизы.

Одна из переселенок, которая проживает в санатории, сообщила, что утром комендант, по приказу владельца, привел толпу "титушок", которые разбили стекла в окнах и электрощитовую, передает "Радио.Свобода".

"Их разогнали айдаровцы, проживающие с нами в здании. Они стреляли в воздух", — рассказала она.

В пансионат "Джерело" переселенцев поселили еще в 2014 году. По данным волонтеров, всего там проживают 183 человека.

Напомним, в Киеве, возле Соломенского рынка произошла стрельба.