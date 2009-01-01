Разборки со стрельбой. В результате конфликта в центре Хмельницкого есть раненые

В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль.

В воскресенье под утро, 5 ноября, в центре Хмельницкого возник инцидент между двумя группами лиц, в результате которого в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование, а также поврежден автомобиль BMW.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили ранения. Никто из посторонних граждан не пострадал.

Патрульные полицейские, прибывшие на вызов, задержали участников конфликта.

Сейчас в местах совершения правонарушений работают следственно-оперативные группы.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.4 (хулиганство, совершенное с применением оружия) статьи 296 и ч.2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове киллер расстрелял Audi, есть погибший.

Фото: hm.npu.gov.ua.