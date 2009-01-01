Разборки в Антраците. Пьяные боевики ЛНР напали на "полицаев" ДНР

Инцидент произошел вчера, отметили в Минобороны.

Боевик на Донбассе, иллюстрация dialog.ua

В четверг, 9 марта, в захваченном Антраците Луганской области два пьяныхнапали на сотрудников "министерства внутренних дел", "полицаи" их ранили и задержали.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По его данным, террористы во время стычки пытались отобрать у "силовиков" табельное оружие.

"… находясь в нетрезвом состоянии, напали на сотрудников МВД ДНР, которые проводили следственные действия на месте убийства гражданского лица", — отметили в ГУР.

В оборонном ведомстве уточнили, что "против правонарушителей было применено оружие на поражение, в результате чего российские военнослужащие получили огнестрельные ранения и были задержаны".

Напомним, 3 марта на захваченной части Донбасса члены "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) самопровозглашенной ЛНР из минометов обстреляли свои передовые позиции.