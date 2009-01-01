Разборки в ДНР. Два пьяных "морпеха" убили комвзвода, требовавшего откупного

На оккупированном Донбассе увеличивается количество случаев гибели и травмирования личного состава.

"Морпехи" ДНР Вконтакте Константина Литвинова

В подразделениях Вооруженных сил РФ на оккупированном Донбассе увеличивается количество случаев гибели и травмирования личного состава вследствие нарушения воинской дисциплины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведкиМинистерства обороны Украины в Facebook.

В частности, двое военных из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка "морской пехоты" ДНР убили своего командира взвода, который требовал с них денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой".