Разборки в ДНР: российский офицер расстрелял из пулемета боевика за отказ выполнять приказ

На Донбассе продолжаются выяснения отношений с применением оружия между кадровыми военными РФ и местными боевиками.

Боевики на Донбассе, иллюстрация vk.com/public62043361

На оккупированном Донбассе российский офицер, командир одного из батальонов боевиков ДНР, расстрелял своего подчиненного за отказ от выполнения приказа.

Об этом говорится в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.

"В российских оккупационных войсках на востоке Украины продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения", — говорится в сообщении.

По информации ГУР, "8 января командир отделения 3 стрелкового батальона 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ Рыбаков Валерий Викторович расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения в диверсионно-разведывательных действий на линии разграничения".

Также в разведке отметили, что командование полка скрывает инцидент и пытается представить его как следствие неосторожного обращения с оружием.

Напомним, ранее в ГУР отмечали, что боевики отказываются умирать на Светлодарской дуге, "пушечное мясо" вербуют в РФ