Разбой и перестрелка в Луцке. Полицейские ранили грабителей банка, опубликованы фото

Правонарушителей доставили в больницу. Никто из сотрудников полиции не пострадал.
Об этом идет речь в сообщении Сектора коммуникации полиции Волынской области.
Сообщается, что правонарушителей доставили в больницу. Никто из сотрудников полиции не пострадал.
При попытке задержания злоумышленников, последние начали стрелять в стражей порядка и угрожали взорвать гранту, как оказалось впоследствии не боевую.
Для задержания преступников сотрудникам управления охраны пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Задержаные получили ранения нижних конечностей и под охраной доставлены в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал.
Задержанными оказались 19-летний и 22-летний жители Луцкого района. К слову, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Как выяснилось, злоумышленники повредили банкомат, который находится в тамбуре отделения банка, и пытались похитить из него деньги.
По данному факту следователи Луцкого отделения полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве неизвестный напал на почту, забрал деньги из кассы.
Фото: vl.npu.gov.ua.