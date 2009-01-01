Разбой на Киевщине. Полицейские поймали банду вооруженных грабителей

Автомобиль "Шевроле Авео", который подпадал под описание, работники полиции остановили на 44 км автодороги Борисполь — Днепр.

Полицейские поймали банду вооруженных грабителей handcuffs/Shutterstock

Полицейские в Киевской области задержали группа вооруженных лиц по подозрению в избиении и разбое.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Управления безопасности дорожного движения.

Сообщается, что в полицию, 15 декабря, обратился житель села Ковалин с заявлением об избиении его и друзей группой мужчин и завладении определенной суммой денег с угрозой применением оружия. Дежурный сразу передал всем патрулям ориентировку на автомобиль, на котором возможно передвигались злоумышленники.

Автомобиль "Шевроле Авео", который подпадал под описание, работники полиции остановили на 44 км автодороги Борисполь — Днепр. В салоне, кроме водителя, находилось трое пассажиров. В ходе проверки у "экипажа" иномарки были изъяты две единицы оружия.

На место происшествия вызвали СОГ Переяслав — Хмельницкого отдела полиции.

Напомним, в Харькове спецназ КОРД накрыл банду экс-сотрудников милиции.