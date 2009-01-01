Разбой на Закарпатье. Бандиты вывезли бизнесмена в лес и отобрали 600 тысяч

Частный предприниматель сообщил о том, что на него напали 4-5 неизвестных, которые были одеты в черную одежду, маски, были вооружены.

Бандиты вывезли бизнесмена в лес zk.npu.gov.ua

В городе Хуст Закарпатской области вооруженные мужчины в масках напали на местного предпринимателя, отобрав у него 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что пострадавшего поместили в автомобиль и увезли в лесополосу. Инцидент произошел 31 августа примерно в 7:30,

С заявлением в полицию обратился 44-летний житель Хуста. Частный предприниматель сообщил о том, что на него напали 4-5 неизвестных, которые были одеты в черную одежду, маски, были вооружены.

"Разбойники вытащили пострадавшего из его автомобиля марки KIA Sorento и втолкнули в свой автомобиль марки Аudi серого цвета. Из автомобиля потерпевшего забрали деньги в сумме около 600 тыс. гривен и его травматический пистолет. Спустя некоторое время высадили потерпевшего в лесополосе в Иршавском районе. Вскоре пострадавшего нашли и освободили работники полиции", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины (Разбойное нападение) и ч.2 ст.146 (Похищение человека). Нападающих разыскивают.

Напомним, ранее в Киеве накрыли банду "гастролеров", грабивших бизнесменов.

Фото: zk.npu.gov.ua.