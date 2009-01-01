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Разбой в Хмельницкой области. Неизвестные, угрожая пистолетом, "обчистили" ювелирку

Сегодня, 22:17

В области введен в действие план оперативных мероприятий под условным названием "Сирена".

пистолет
В Хмельницкой области обчистили ювелирку фото:nr2.ru
В поселке городского типа Новая Ушица Хмельницкой области неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин.

В области объявлена спецоперация "Сирена", сообщили в СК ГУ НПУ в Хмельницкой области, пишет УНН.

Сообщается, что двое неизвестных мужчин ворвались в помещение и, пригрозив продавцу-женщине предметом, похожим на пистолет, забрали несколько лотков с украшениями из драгоценных металлов.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа местной полиции. В области введен в действие план оперативных мероприятий под условным названием "Сирена", отметили в полиции.

Напомним, в Харькове студенты-иностранцы ограбили таксиста.

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Хмельницкий, разбой, ограбление, ювелирный магазин
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