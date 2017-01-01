Разбой в Одессе. Копы задержали подозреваемых в нападении на АЗС

Злоумышленники избили оператора автозаправки, сообщили в полиции.

Возможными злоумышленниками оказались жители Одесчины, отметили в полиции Скриншот

В Одессе правоохранители задержали троих подозреваемых в совершении разбойного нападения на автозаправочную станцию, расположенную в Суворовском районе города.

Преступление было совершено на прошлой неделе (1-7 января), сообщили УНИАН в Суворовском отделе полиции.

"... ночью в помещение ворвались трое неизвестных в масках. Набросившись на оператора, злоумышленники начали наносить мужчине удары, угрожая убить, если он не отдаст деньги", — отметили в ведомстве.

Избив сотрудника АЗС, разбойники забрали 6,5 тысяч гривень выручки, два мобильных телефона и пневматический пистолет и скрылись. На протяжении двух суток личности нападавших были установлены.

Все трое оказались жителями Одесской области 1994, 1996 и 1999 годов рождения. Во время осмотра квартиры, которую арендовал один из них, полицейские изъяли две балаклавы и похищенные у работника автозаправки мобильные. Начато производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Напомним, в конце декабря 2017 года в Суворовском районе Одессы на улице трое мужчин зарезали фельдшера скорой помощи Андрея Овчинникова. Узнать больше о преступлении можно здесь.