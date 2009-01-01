Разочаровался в идеях "русского мира". В Донецкой области поймали боевика ДНР

Боевик скрывался от правоохранительных органов, сначала на территории ОРДЛО, а вскоре в родном городе.

В Донецкой области поймали боевика ДНР handcuffs/Shutterstock

В Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего члена одного из незаконных вооруженных формирований террористической ДНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что житель Славянска присоединился к боевикам в апреле 2014 года, там он стал свидетелем мародерства и насилия бандитов относительно местных жителей.

"Разочаровавшись в идеалах "русского мира", мужчина покинул незаконное вооруженное формирование. После этого бывший боевик мог воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома" и быть освобожденным от уголовной ответственности, однако он скрывался от правоохранительных органов, сначала на территории ОРДЛО, а вскоре в родном городе, где и был задержан", — сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине поймали беглого боевика ЛНР.