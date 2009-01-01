Разрыв мины. В прокуратуре рассказали подробности гибели бойцов АТО под Марьинкой

Военная прокуратура Донецкого гарнизона внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном производстве.

Во вторник, 8 августа, под Марьинкой двое украинских военных погибли, а еще пятеро получили ранения в результате разрыва мины , произошедшего вследствие нарушения правил обращения с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что по этому факту Военная прокуратура Донецкого гарнизона внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном производстве.

В ведомстве заявили, что в ходе досудебного расследования было установлено, что 8 августа около 04:25 на боевой позиции вблизи Марьинки в результате нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при ведении огня в ответ на обстрел со стороны боевиков произошел разрыв мины в канале ствола миномета 2С12 "Сани".

"В настоящее время в уголовном производстве проведен ряд неотложных следственных (розыскных) действий, в частности: осмотр места происшествия, в ходе которого изъят миномет 2С12 "Сани" калибром 120 мм; назначена комплексная баллистическая, взрыво-техническая и экспертиза безопасности жизнедеятельности; устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы данного события", — говорится в сообщении ГПУ.

Согласно предварительной версии, взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета военнослужащими двумя боеприпасами. Военной прокуратурой Донецкого гарнизона было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и иные телесные повреждения нескольким лицам).

Напомним, ранее начальник Генштаба рассказал о невосполнимых потерях украинских защитников на Донбассе.