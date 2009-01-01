Разведчики попали в засаду под ДАПом. В зоне АТО погиб грузинский доброволец из "Азова"

Георгий Саралидзе был участником войны в Абхазии и Самачабло.

Георгий Саралидзе Facebook Михаила Саакашвили

Во вторник, 31 октября, в зоне АТО результате столкновений возле донецкого аэропорта погиб грузин-доброволец полка "Азов" Георгий Саралидзе.

Об этом рассказал его товарищ Мамука Мамулашвили, сообщает ТСН.

По предварительной информации, во время боевых действий на территории, прилегающей к аэропорту Донецка, группа украинских военных попала в засаду, и во время этого боя погиб командир разведгруппы Георгий Саралидзе.

Он был участником войны в Абхазии и Самачабло, помогал украинским военным в борьбе против российских оккупантов со дня начала боевых действий. По словам Мамулашвили, в зону АТО Саралидзе приехал в начале 2015 года. Сейчас тело погибшего бойца перевозят в Запорожье.

В то же время, по данным пресс-центра штаба АТО в Facebook на Донбассе с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие, один украинский военный погиб, еще двое — получили ранения.

"С начала сегодняшних суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными Силами Украины ... В целом с полночи незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Во время половины обстрелов силы АТО преобладающим огнем подавляли активность противника", — сообщает штаб.

Так, ночью враг бил из 120-миллиметрового миномета по укреплениям наших войск возле Кряковки. А днем применил гранатомет в окрестностях Крымского, на Луганском направлении.

"Однако наиболее горячо сегодня снова было на Донецком направлении. Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия наш опорный пункт недалеко Опытного. В результате этого обстрела один украинский воин погиб, один был ранен. Еще один военнослужащий сил АТО получил ранения в результате гранатометного огня по нашим позициям неподалеку Каменки. Кроме того, около 16 часов под обстрелом российско-оккупационных группировок оказались защитники Песков и Авдеевки", — сообщает штаб.

На Приморском направлении оккупанты из противотанковых гранатометов били по окрестностям Широкино. А стрелковое оружие применили на подступах к Старогнатовке и Водяному.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР боевики у блокпоста расстреляли авто, есть погибший.

Фото: Фейсбук М.Саакашвили.