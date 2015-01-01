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"Развлечения" боевиков ЛНР: обстреляли рыбаков из гранатометов — 10 раненых

Сегодня, 11:56

Террористы все чаще применяют оружие против мирных жителей, сообщает разведка.

Пророссийский экстремист в Луганске, автомат
Автомат с подствольным гранатометом Reuters
Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

В среду, 28 декабря, военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го "армейского корпуса" ЛНР обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС.

Как стало известно украинской разведке, в результате применения оружия пострадало до десяти человек.

Ранее "Главред" сообщал, что пьяные танкисты ЛНР прострелили ногу мирному жителю, когда у них закончились аргументы для спора.

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7бригада, ЛНР, обстрел, самосуд, раненые, подствольник, рыбаки, ГУР, разведка, гранатомет
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