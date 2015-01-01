"Развлечения" боевиков ЛНР: обстреляли рыбаков из гранатометов — 10 раненых

Террористы все чаще применяют оружие против мирных жителей, сообщает разведка.

Автомат с подствольным гранатометом Reuters

Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

В среду, 28 декабря, военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го "армейского корпуса" ЛНР обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС.

Как стало известно украинской разведке, в результате применения оружия пострадало до десяти человек.

Ранее "Главред" сообщал, что пьяные танкисты ЛНР прострелили ногу мирному жителю, когда у них закончились аргументы для спора.