"Развлечения" в Харькове. Парень устроил стрельбу с балкона в центре города, опубликовано видео

Стрельба произошла по адресу улица Пушкинская, 54.

В Харькове парень устроил стрельбу donbass.ua

В Харькове группа молодых людей устроила своеобразное развлечение посреди бела дня.

Один из парней вышел на балкон одной из квартир дома и устроил пальбу из пистолета, сообщает gx.net.ua.

В сообщении говорится, что стрельба произошла по адресу улица Пушкинская, 54. Пока неизвестно из какого именно оружия стрелял молодой человек.

Стоит отметить, что он не первый раз выкладывает фото-, видеоматериалы, на которых запечатлен с оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине двое военных устроили разборки со стрельбой.

Видео: Город Х.