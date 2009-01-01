Реалии ДНР: пьяные "морпехи" ограбили квартиру местной жительницы

В бандах противника возросло число людей с уголовным прошлым, отметили в Минобороны.

"Морпехи" ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

На захваченной части Донбасса два пьяных члена "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск)ограбили квартиру местной жительницы.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в незаконных вооруженных формированиях врага после ротации возросло количество людей с уголовным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.

"Двое военнослужащих "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты"…, находясь в нетрезвом состоянии, ограбили квартиру местной жительницы", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном противнику Донецке в районе размещения тылового подразделения "11 отдельного мотострелкового полка" террористической ДНР взорвался грузовик, в котором на время работы комиссии из России было спрятано оружие и боеприпасы.