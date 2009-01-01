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Реалии ЛНР. В Брянке "мотострелки" ограбили, избили и пытались изнасиловать женщину

Сегодня, 12:00

Злоумышленников "арестовали", выяснили в Минобороны.

боевик, оружие
Боевик на Донбассе, иллюстрация iz.com.ua
В захваченной Брянке Луганской области четыре члена "7 отдельной мотострелковой бригады" самопровозглашенной ЛНР ограбили, избили и пытались изнасиловать местную жительницу.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 15 февраля злоумышленников "арестовали".

"Наблюдается осложнение криминогенной обстановки на временно оккупированных территориях Украины", — сообщили в разведке.

Напомним, представители штаба 2 "армейского корпуса" (террористическая ЛНР) выяснили, что в некоторых подразделениях "7 отдельной мотострелковой бригаде" (Брянка) "республики" количество "мертвых душ" составляет до 20% от штатной численности.

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Брянка, Донбасс, боевики, мотострелки, ГУР, разведка, Минобороны
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