Реалии ЛНР. В Брянке "мотострелки" ограбили, избили и пытались изнасиловать женщину

Злоумышленников "арестовали", выяснили в Минобороны.

Боевик на Донбассе, иллюстрация iz.com.ua

В захваченной Брянке Луганской области четыре членасамопровозглашенной ЛНР ограбили, избили и пытались изнасиловать местную жительницу.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 15 февраля злоумышленников "арестовали".

"Наблюдается осложнение криминогенной обстановки на временно оккупированных территориях Украины", — сообщили в разведке.

Напомним, представители штаба 2 "армейского корпуса" (террористическая ЛНР) выяснили, что в некоторых подразделениях "7 отдельной мотострелковой бригаде" (Брянка) "республики" количество "мертвых душ" составляет до 20% от штатной численности.