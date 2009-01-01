Реалии ЛНР. В Брянке "мотострелки" ограбили, избили и пытались изнасиловать женщину

Злоумышленников "арестовали", выяснили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что 15 февраля злоумышленников "арестовали".
"Наблюдается осложнение криминогенной обстановки на временно оккупированных территориях Украины", — сообщили в разведке.
Напомним, представители штаба 2 "армейского корпуса" (террористическая ЛНР) выяснили, что в некоторых подразделениях "7 отдельной мотострелковой бригаде" (Брянка) "республики" количество "мертвых душ" составляет до 20% от штатной численности.