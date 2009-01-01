Регулярные взятки. На Днепропетровщине с поличным поймали двух полицейских

Правоохранители задержали взяточников непосредственно во время получения неправомерной выгоды.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Установлено, что правонарушители требовали 15 тысяч гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто и непринятие мер по пресечению незаконной торговли металлоломом. Правоохранители задержали взяточников непосредственно во время получения неправомерной выгоды.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на взятке поймали трех судебных экспертов.
Фото: СБУ.