Регулярные взятки. На Днепропетровщине с поличным поймали двух полицейских

Правоохранители задержали взяточников непосредственно во время получения неправомерной выгоды.

На Днепрепетровщине с поличным поймали полицейских Пресс-центр СБУ

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали за систематическое взяточничество заместителя начальника одного из районных отделов полиции области и начальника криминальной полиции того же райотдела.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Установлено, что правонарушители требовали 15 тысяч гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто и непринятие мер по пресечению незаконной торговли металлоломом. Правоохранители задержали взяточников непосредственно во время получения неправомерной выгоды.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на взятке поймали трех судебных экспертов.

Фото: СБУ.