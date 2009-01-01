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Решал земельный вопрос. На взятке в 26 тысяч долларов попался глава хозсуда Сум

Сегодня, 20:15

Правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 368 УК "Получение взятки".

Сумы, судья, ххозсуд, взятка
На взятке в 26 тысяч долларов попался глава хозсуда Сум Пресс-центр СБУ
На взятке в размере 26 тысяч долларов разоблачен глава Сумского хозяйственного суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что судья требовал взятку за "решение" земельного вопроса.

"Оперативники спецслужбы совместно с работниками специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задокументировали, что судья требовал с местного бизнесмена более двадцать шесть тысяч долларов за "решение" земельного вопроса", — говорится в сообщении.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 368 УК "Получение взятки".

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре на крупной взятке погорели два подполковника полиции.

Фото: СБУ.

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