Решал земельный вопрос. На взятке в 26 тысяч долларов попался глава хозсуда Сум

Правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 368 УК "Получение взятки".

На взятке в 26 тысяч долларов попался глава хозсуда Сум Пресс-центр СБУ

На взятке в размере 26 тысяч долларов разоблачен глава Сумского хозяйственного суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что судья требовал взятку за "решение" земельного вопроса.

"Оперативники спецслужбы совместно с работниками специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задокументировали, что судья требовал с местного бизнесмена более двадцать шесть тысяч долларов за "решение" земельного вопроса", — говорится в сообщении.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 368 УК "Получение взятки".

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре на крупной взятке погорели два подполковника полиции.

Фото: СБУ.