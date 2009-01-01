Решали "земельные вопросы". В Ужгороде на взятке поймали чиновников горсовета

Задержан посредник при получении части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн.

В Ужгороде на взятке поймали чиновников горсовета фото: guboz.gov.ua

Разоблачена коррупционная схема получения неправомерной выгоды должностными лицами Ужгородского городского совета за решение "земельных" вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"Предварительно установлено, что неправомерную выгоду чиновники горсовета получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что уже задержан посредник при получении части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн.

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 УК Украины, продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета.

"СБУ и прокуратура Закарпатской области проводят обыск в Ужгородском горсовете. Этот обыск сейчас продолжается. Мы сейчас находимся возле областной прокуратуры, где только что завершился брифинг прокурора Закарпатской области Андрея Манькута. Правоохранители пока немногословны. Говорят, пока продолжается обыск, не будут рассказывать подробностей. На сейчас известно, что обыск связан с открытым уголовным производством по ст. 368 (взяточничество, неправомерная выгода). Известно, что, как минимум, подозреваются двое работников ужгородского горсовета во взяточничестве. О какой конкретно сумме идет речь, в прокуратуре также не говорят. Сказали, что речь идет о более 20 тыс. грн. Предварительно известно, что речь идет о земельных вопросах. Однако никаких конкретных фамилий, сумм или дел, которые ведутся, в прокуратуре не назвали. Известно, что продолжается обыск и изымаются документы, в том числе документы, связанные с возможными решениями сессии горсовета", — сообщает "112 Украина".

Напомним, в Луцке на взятке поймали сотрудника военной контрразведки СБУ.