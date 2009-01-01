Ревность с гранатой. В Стаханове пьяный наемник взорвал себя с "возлюбленной"

Россиянин попытался выяснить отношения с местной жительницей.

Граната, иллюстрация kyiv.svoboda.org.ua

Пьяные боевики ЛНР продолжаютоккупированной части Луганской области. Порой угрозы применить оружие заканчиваются трагедиями.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, военнослужащий (гражданин РФ) 6-го отдельного мотострелкового полка 2-го "армейского корпуса", который дислоцируется в Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из ревности взорвал гранату в квартире, где находился вместе с местной жительницей. Командованием полка принимаются меры по его увольнения задним числом.

Ранее "Главред" сообщал, в Брянке "мотострелки" ЛНР ограбили, избили и пытались изнасиловать женщину.