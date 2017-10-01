Резня под Киевом. В Броварах нашли убитым бойца АТО

По информации начальника Броварской милиции Олега Янчинского, мужчине было нанесено 9 ножевых ранений.

В Броварах нашли убитым бойца АТО brovary.net.ua

В субботу, 21 октября, около 4 часов в дежурную часть Броварской полиции Киевской области поступило сообщение о том, что возле центрального входа в трикотажную фабрику найдено тело мужчины.

Погибшим оказался участник боевых действий, боец 11 батальона "Киевская Русь", председатель ОО "Родной край", броварчанин Руслан Яцюк, сообщает brovary.net.ua.

По информации начальника Броварской милиции Олега Янчинского, мужчине было нанесено 9 ножевых ранений, одно из которых — в область сердца.

Продавщицы соседних магазинов и охранники фабрики рассказали, что в 8 часов утра территорию, где лежало тело и где осталось большое пятно крови, полиция обнесла лентой. На месте происшествия работал кинолог, следственно-оперативная группа, а также присутствовали мужчины в камуфляжной форме. По словам женщин, предполагаемое орудие убийства - нож - правоохранители так и не нашли. Зато нашли бутылку спиртного напитка со следами крови. Как рассказали женщины, в толпе слышали, что "разборки" между мужчинами начались в 3 часа ночи и переросли в драку.

Начальник связи 11 батальона "Киевская Русь" Юрий Немчин характеризует Руслана как надежного, доброжелательного собрата, которого уважали бойцы.

После возвращения из АТО из-за контузии Руслан оформил II группу инвалидности, а в прошлом году государство выделило ему средства на улучшение жилищных условий. Мужчина был не женат и жил вместе с родителями.

Как сообщил Олег Янчинский, по факту убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Сейчас проводятся следственные действия. В свою очередь Юрий Немчин сообщил, что боевые побратимы будут всячески способствовать правоохранительным органам в скорейшем розыске убийцы Руслана.

Руслан Яцюк не дожил 10 дней до своего 37-летия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине бывший зэк закопал убитого односельчанина у себя во дворе.

Фото: brovary.net.ua.