Резня в ДНР. Командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой" — разведка

Командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих.

Командир "морпехов" зарезал подчиненного "болгаркой" news-hot.net

На оккупированном Донбассе командир 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка "морской пехоты" зарезал своего подчиненного при помощи угловой шлифовальной машины "болгарки".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного при помощи угловой шлифовальной машины "болгарки", — говорится в сообщении.

"С целью избежания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", — говорится в сообщении.

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