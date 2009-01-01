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Резня в ДНР. Командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой" — разведка

Сегодня, 13:35

Командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих.

ДНР, боевики, оружие
Командир "морпехов" зарезал подчиненного "болгаркой" news-hot.net
На оккупированном Донбассе командир 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка "морской пехоты" зарезал своего подчиненного при помощи угловой шлифовальной машины "болгарки".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного при помощи угловой шлифовальной машины "болгарки", — говорится в сообщении.

"С целью избежания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", — говорится в сообщении.

Напомним, в Горловке приказали уничтожить личные дела российских военных.

Теги:  
ГУР, разведка, АТО, Донбасс, Новоазовск, морпехи
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