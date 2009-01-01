Резня в ДНР. Командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой" — разведка

Командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного при помощи угловой шлифовальной машины "болгарки", — говорится в сообщении.
"С целью избежания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", — говорится в сообщении.
Напомним, в Горловке приказали уничтожить личные дела российских военных.