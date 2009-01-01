Резня в магазине Одессы, муж исполосовал экс-жену кухонным ножом, подозревая ее в угоне авто

Пострадавшую доставили в больницу с проникающими ножевыми ранениями шеи, грудной клетки и живота.

В одном из торговых центров Одессы мужчина напал с ножом на свою бывшую жену, подозревая ее в похищении своего легкового автомобиля. Он ударил ее кухонным ножом область шеи, груди и живота.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, ранее неизвестные угнали легковой автомобиль нападавшего. Подозревая свою бывшую жену в причастности к этому, он пришел в магазин, где она работает, и во время конфликта ударил ее ножом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали 43-летнего злоумышленника и доставили в Приморский отдел полиции.

Пострадавшую доставили в больницу с проникающими ножевыми ранениями шеи, грудной клетки и живота. Женщину прооперировали.

Нападавший задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. С места происшествия изъято вещественное доказательство и направлено на экспертизу.

По указанным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили группу злоумышленников в составе 5 человек, которые ограбили инкассаторский автомобиль, похитив из него имущество на сумму 300 тыс. грн.

фото; видео: od.npu.gov.ua