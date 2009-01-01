Резня в Одессе. Пьянчуга убил троих человек за бутылку водки

Жертвами убийцы стали 16-летний подросток, его 21-летняя сестра и их 40-летний знакомый.

Жертвами убийцы стали три человека xxivek.com.ua

В ночь на понедельник, 23 января, в Одессе произошло очередное, жертвами которого стали три человека.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области сообщает УНИАН.

В 2:15 в полицию позвонил житель одного из домов по ул. Паустовского, который сообщил, что в подъезде громко кричит окровавленный юноша, за которым гонится мужчина.

Полицейской патруль обнаружил на лестнице жилого дома следы крови, а на четвертом этаже — тело парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи.

Обнаруженные следы привели правоохранителей к соседнему дому. Там в полуподвальном помещении они нашли еще два трупа с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности погибших. Ими оказались 16-летний одессит, его 21-летняя сестра и их знакомый в возрасте около 40 лет.

Все трое жили в указанном полуподвальном помещении, где были обнаружены тела. Кроме них, по указанному адресу проживала мать молодых людей и ее сожитель. На момент трагедии женщина находилась за пределами Одессы.

Опросив жителей дома, полицейские установили, что мужчина, который гнался за парнем, — сожитель его матери. Патрульные разыскали 42-летнего подозреваемого на улице Махачкалинской. Его доставили в Суворовский отдел полиции, задержанный признался в содеянном, отметили в главке.

По словам правонарушителя, конфликт якобы возник из-за алкоголя. Придя домой, он увидел, что дети его сожительницы распивают спиртное. Это его возмутило, началась ссора, в ходе которой он применил нож. Первым погиб старший мужчина, затем подозреваемый нанес удар в шею пасынку.

"Пока злоумышленник расправлялся с его сестрой, раненому юноше удалось выскочить на улицу и позвать на помощь. Именно этого юношу увидели люди и вызвали полицию. Однако до приезда полиции он не дожил", — пояснили в отделе коммуникаций.

После убийства подозреваемый переоделся и ушел из дома. По дороге он избавился от ножа и своей одежды со следами крови. Сейчас правоохранители обнаружили часть вещдоков и принимают меры по установлению места нахождения остальных.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15-ти лет или пожизненного заключения.

Ранее "Главред" сообщал, что в Овидиополе Одесской области 31-летний мужчина отсек головы матери и ребенку, а потом планировал грузовиком наехать на толпу людей.