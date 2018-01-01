Российская пенсионерка устроила резню в больнице под предлогом "изгнания бесов"

Бабушка-"экзорцист" убила одну и тяжело ранилу другую соседку по палате.

"Изгонять бесов" бабуля-божий одуванчик решила ножом Michael Blank via flickr.com

В российском Волгограде произошел кровавый инцидент в больнице; 80-летняя женщина, вооружившись ножом , набросилась на своих пожилых соседок по палате.

Первая жертва пенсионерки-психопатки, 79-летняя женщина, получила несколько смертельных ударов в грудь, затем бабушка попыталась перерезать горло еще одной пенсионерк, нанеся ей тяжелые ранения, сообщил ИА "НовостиВолгограда.ру" источник в правоохранительных органах региона,

Отмечается, что обе жертвы в момент нападения крепко спали и не могли оказать сопротивления. Вооруженная пенсионерка была обезврежена персоналом больницы, на место прибыли правоохранители, задержавшие преступницу.

Во время допроса убийца заявила неожиданную вещь - дескать, погибшая и пострадавшая нуждались в срочном лечении, из них нужно было изгнать бесов. Процедуру вкзорцизма бабушка решила провести с помощью ножа.

Экзорцизм действительно проводят некоторые посвященные в религиозное таинство христианские священники с одержимыми и бесноватыми прихожанами; в основном, такая процедура распостранена в католической и протестантской версии христианства. Однако, эта процедура не имеет ничего общего с кровавой резней, которую устроила подозреваемая. Более того, по словам следователей, в этом контексте процедура экзорцизма, вероятно, больше подошла бы как раз для задержанной.

В самое ближайшее время в полиции пообещали пригласить экспертов, чтобы проверить психическое здоровье буйной и опасной бабушки- убийцы.

Читайте также В Грузии пастух убил семью американцев

Ранее СМИ сообщили, что в Бердичеве недалеко от собственного дома нашли убитой 37-летнюю местную жительницу Валерию, на ее теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения, раны — колото-резаные. Позднее в Житомирской области был задержан 15-летний подросток, подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Бердичева, суд избрал парню меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram