Российские оккупанты накрывали позиции сил АТО из минометов и гранатометов, ранены два силовика

В предрождественские сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

Боевик на Донбассе facebook.com/odalug

На Донбассе оккупанты продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях: сегодня зафиксирован 21 обстрел, ранены двое бойцов.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

"В предрождественские сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском — из минометов они вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия — по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы" — отмечается в сообщении.

На Луганском направлении боевики из гранатометов стреляли по Станице Луганской, Новотошковскому и Новозвановке.

На Донецком — из минометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковского двое наших военнослужащих были ранены, сообщили в штабе.

Напомним, 5 декабря, в зоне проведения АТО террористы продолжили обстрелы, 32 раза открывая огонь по украинским позициям на всех направлениях.

Видео: Військове телебачення України.