Российские оккупанты накрывали позиции сил АТО из минометов и гранатометов, ранены два силовика

В предрождественские сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
"В предрождественские сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском — из минометов они вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия — по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы" — отмечается в сообщении.
На Луганском направлении боевики из гранатометов стреляли по Станице Луганской, Новотошковскому и Новозвановке.
На Донецком — из минометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе Луганского и Авдеевки.
В районе Новотошковского двое наших военнослужащих были ранены, сообщили в штабе.
Напомним, 5 декабря, в зоне проведения АТО террористы продолжили обстрелы, 32 раза открывая огонь по украинским позициям на всех направлениях.
Видео: Військове телебачення України.