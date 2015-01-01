Российские оккупанты не угомонились. Били по позициям сил АТО на всех направлениях

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному.

Боевик на Донбассе, иллюстрация lug-info.com

За сегодняшний день боевики 13 раз обстреляли Мариупольское направление , 6 — Донецкое и 3 — Луганское, всего зафиксировано 22 обстрела.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

Отмечается, что на Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты для ведения огня по позициям украинских военных неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие — в районе Сизого.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения.

Видео: Військове телебачення України.