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Российские оккупанты не угомонились. Били по позициям сил АТО на всех направлениях

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На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному.

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Боевик на Донбассе, иллюстрация lug-info.com
За сегодняшний день боевики 13 раз обстреляли Мариупольское направление, 6 — Донецкое и 3 — Луганское, всего зафиксировано 22 обстрела.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

Отмечается, что на Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты для ведения огня по позициям украинских военных неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие — в районе Сизого.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения.

Видео: Військове телебачення України.

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Украина, военные
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